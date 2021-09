Zwolnił białego operatora. Nie umiał oświetlić czarnej skóry aktorki

Na liście osób, które wówczas zakończyły pracę przy filmie "Hej, skarbie" znalazł się także autor zdjęć. Zdaniem reżysera nie potrafił on dobrze oświetlić czarnej skóry aktorki: "Operator sprawiał, że skóra aktorki wyglądała na zieloną. To był jeden z głównych z nim problemów. Oczyściłem załogę po 20 dniach zdjęciowych. To było wielkie ryzyko, ale opłaciło się".