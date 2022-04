"365 dni: Ten dzień". Miało być ostro, jest groteskowo. Sceny seksu rozczarują widzów

Pierwsza część "365 dni" zakończyła się w dramatyczny sposób i widzowie nie wiedzieli, czy główna bohaterka przeżyła. Jednak w kontynuacji hitu twórcy nie zaprzątali sobie głów wyjaśnieniem tego wątku i już w drugiej minucie dostajemy scenę seksu Massimo i Laury tuż przed ślubem. "Zwyrole, degeneraci, zboczeńcy parszywi" - drze się przyjaciółka panny młodej, która ich nakrywa. Jednak gdy gorący Włoch rzuca do niej, że następnym razem może do nich dołączyć, na żadnej z pań nie robi to wrażenia. Chwilę później jak przykładna para Massimo i Laura biorą ślub - a jakże! - z białym welonem i w kościele.