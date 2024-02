45 lat temu dokonał niemożliwego. Jego muzyka łączyła ponad podziałami [RECENZJA]

Wyjątkiem jest tu scena zamachu, w której czas jakby nagle zwalnia, a filmowy król reggae (Kingsley Ben-Adir po raz kolejny wciela się w realną postać; w nominowanym do Oscara "Pewnej nocy w Miami..." był Malcolmem X, a w miniserialu "Zasada Comeya – wyższa lojalność" Barackiem Obamą) spotyka się wzrokiem z uzbrojonym przeciwnikiem. Co ciekawe, to w oczach drugiego z nich kryją się bezbrzeżny smutek, strach i uprzedzające rychłe wydarzenie przeprosiny; pierwszy patrzy na strzelającego tylko z zawodem i niemą prośbą. W scenariuszu Zacha Baylina ("Gran Turismo", "Creed III") i Franka E. Flowersa będą mieli okazję spotkać się jeszcze raz w sekwencji stanowiącej niejako odbicie tej pierwszej. Tym razem jej potencjał emocjonalny zostanie zaprzepaszczony.