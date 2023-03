"Creed III". Gdzie jest Stallone? Fani będą oburzeni

"Creed II" z 2018 r. nie był już tak dobry. Zamiast rozwijać postać Creeda, twórcy woleli zagrać na nostalgii, kręcąc niemal kopię "Rocky’ego IV". Teraz, po blisko pięciu latach 3 marca do polskich kin wejdzie "Creed III". Jest to ewenement z dwóch powodów. Po pierwsze, wyreżyserował go debiutujący w tej roli Michael B. Jordan. Po drugie, jest to pierwszy film z uniwersum Rocky’ego, w którym nie pojawił się Stallone. Oba te fakty mogą wyjaśniać, dlaczego trzecia część "Creeda" to dzieło boleśnie wybrakowane i niewolne od strukturalnego bałaganu.