Jeszcze w trakcie trwania festiwalu dziennikarze zwracali uwagę, że 81. edycja przejdzie do historii za sprawą rekordowej liczby hollywoodzkich gwiazd na czerwonym dywanie. Pod tym względem Wenecja pobiła w tym roku nawet Cannes. W pięknie mieście nad Morzem Adriatyckim pojawili się m.in. George Clooney, od lat zdeklarowany wielbicielem weneckiego festiwalu, Brad Pitt i Angelina Jolie, ale tak, by nie mieli możliwości się spotkać, Nicole Kidman, Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Tilda Swinton, Julianne Moore, Daniel Craig, Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Jude Law, Kevin Costner, Cate Blanchett, Tim Burton, Adrien Brody i inni.

Od razu pojawiły się zarzuty kierowane w stronę organizatorów festiwali, że zamiast promować jakościowe kino i skupiać się na jak najlepszej selekcji, koncentrują swoje wysiłki na ściągnięciu największych gwiazd. Faktycznie, na czerwonym dywanie błyszczały głównie hollywoodzkie gwiazdy, ale podczas uroczystej gali wręczania nagród do głosu doszli głównie twórcy z innych stron świata.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

THE ROOM NEXT DOOR | Teaser Trailer (2024)

Co więcej, można nawet mówić o porażkach tych najbardziej sławnych gwiazd kina, które w tym roku celowały w prestiżowe nagrody. Angelina Jolie wydawała się być mocną faworytką w rywalizacji o tytuł najlepszej aktorki. Film "Maria", opowiadający o ostatnich dniach życia legendarnej śpiewaczki operowej Marii Callas, otrzymał ośmiominutowe owacje na stojąco podczas konkursowego pokazu, ale to nie wystarczyło, by hollywoodzka gwiazda wyjechała z Wenecji ze Srebrnym Lwem.

Zobacz także Sztuka unikania, czyli Angelina Jolie i Brad Pitt na jednym festiwalu

Podobna sytuacja spotkała Daniela Craiga. "Queer" z jego udziałem był oklaskiwany przez 11 minut, ale Srebrnego Lwa otrzymał francuski aktor Vincent Lindon. W "Queer" Craig zagrał bardzo odważną rolę. Wcielił się w postać mężczyzny w średnim wieku, który w latach 50. wdaje się w romans ze studentem.

Honor Hollywood obroniła Nicole Kidman, która została wybrana najlepszą aktorką. Srebrnego Lwa otrzymała za rolę w erotycznym thrillerze "Babygirl". Kidman wcieliła się w wysoko postawioną dyrektorkę, która ryzykuje karierę i rodzinę dla romansu z dużo młodszym praktykantem. Film porusza kwestie dynamiki władzy, kobiecej przyjemności i znaczenia otwartej komunikacji w relacjach. Produkcja wypełniona jest scenami seksu. To najodważniejsza rola 57-letniej aktorki od czasu "Oczy szeroko zamknięte".

Główną nagrodę 81. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji otrzymał hiszpańska produkcja "W pokoju obok" w reżyserii Pedro Almodovara. To opowieść od dwóch kobietach (Tilda Swinton i Julianne Moore), które w młodości były bliskimi przyjaciółkami. Po latach ponownie spotykają się w dość niezwykłych okolicznościach.

Złoty Lew: "W pokoju obok" – reż. Pedro Almodóvar © East News | ALBERTO PIZZOLI

Ceremonię wręczenia nagród poprowadziła włoska aktorka Sveva Alviti. Nagrody w Konkursie Głównym, w tym Złotego Lwa dla najlepszego filmu, przyznało jury pod przewodnictwem legendy francuskiego kina Isabelle Huppert, w którego skład wchodziła m.in. Agnieszka Holland.

KONKURS GŁÓWNY

Złoty Lew - najlepszy film: "W pokoju obok" – reż. Pedro Almodóvar.

Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury: "Vermigilio" – reż. Maura Delpero.

Srebrny Lew - najlepsza reżyseria: Brady Corbet za "The Brutalist".

Puchar Volpi - najlepsza aktorka: Nicole Kidman za "Babygirl".

Puchar Volpi - najlepszy aktor: Vincent Lindon za "The Quiet Son".

Najlepszy scenariusz: Murilo Hauser, Heitor Lorega za "I’m Still Here"

Nagroda Specjalna Jury: "April" – reż. Dea Kulumbegashvili

Nagroda im. Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora lub aktorki: Paul Kircher za "And Their Children After Them".

KONKURS HORYZONTY

Najlepszy film: "The New Year That Never Came" – reż. Bogan Muresanu.

Najlepsza reżyseria: Sarah Friedland za "Familiar Touch"

Specjalna Nagroda Jury: "One Of Those Days When Hemme Dies" – reż. Murat Firatoglu.

Najlepsza aktorka: Kathleen Chalfant za "Familiar Touch".

Najlepszy aktor: Francesco Gheghi za "Familia"

Najlepszy scenariusz: Scandar Copti za "Happy Holidays".

Najlepszy film krótkometrażowy: "Who Loves The Sun" – reż. Arsenal Shakiba.

LEW JUTRA

Nagroda im. Luigiego de Laurentiisa dla najlepszego filmu debiutanta: "Familiar Touch" – reż. Sarah Friedland.

WENECKA KLASYKA

Najlepszy film dokumentalny o kinie: "Chain Reactions" – reż. Alexandre O. Philippe.

Najlepszy odnowiony film: "Ecce Bombo" – reż. Nanni Moretti.

VENICE IMMERSIVE

Wielka Nagroda Jury: "Ito Meikyu" – reż. Boris Labbe.

Nagroda Specjalna Jury: "Oto’s Planet" – reż. Gwenael Francois.

HORYZONTY EXTRA

Nagroda publiczności: "The Witness" – reż. Nader Saeivar