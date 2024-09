Musiała wyjechać z Wenecji. "Jestem w szoku, muszę być teraz z rodziną"

Kidman poinformowała w nim, że musiała wrócić do domu w związku z informacją o śmierci matki. "Pojawiłam się w Wenecji, by niedługo później dowiedzieć się, że moja piękna, odważna matka Janelle Ann Kidman właśnie zmarła. Jestem w szoku i muszę teraz być ze swoją rodziną. Ta nagroda jest dla niej. To zderzenie życia i sztuki łamie mi serce" – napisała aktorka.