Sztuka unikania, czyli Angelina Jolie i Brad Pitt na jednym festiwalu

Z kolei Brad Pitt zawitał w Wenecji w sobotę, a premiera "Samotnych wilków" odbyła się w niedzielę. Wraz z Georgem Clooneym zrobili na Lido prawdziwe show, wchodząc w interakcje z tłumem, śmiejąc się z fotografami i tańcząc na czerwonym dywanie. Pitt pojawił się we Włoszech z nową partnerką Ines de Ramon (była ona Paula Wesley’a znanego z "Pamiętników wampirów"). Razem pozowali do zdjęć, ale to jednak interakcje gwiazdy "Ocean’s 11" od kilku dni rozpalają do czerwoności media społecznościowe. Jeśli taki był plan na przyciągnięcie uwagi fanów, to z pewnością się udało i przyćmiło trochę Angelinę Jolie. Na konferencji prasowej Pitt był bardzo powściągliwy i to Clooney wziął na siebie zadanie rozmawiania z dziennikarzami i promowanie filmu. Obaj śmiali się, że w "Samotnych wilkach" mogli "dać sobie po mordzie", a Pitt podkreślił, że z wiekiem coraz bardziej ceni sobie pracę z ludźmi, których już dobrze zna.