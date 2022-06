96. urodziny Marilyn Monroe, czyli o ikonie Hollywood słów kilka

Na Marilyn Monroe mówiono różnie: ikona, seksbomba, najsłynniejsza kobieta na świecie, czy aktorka, która wywróciła świat kina do góry nogami. Praca z nią sprawiała trudności, ale obecność Monroe w danej produkcji była jednym wielkim atutem. Tłumy pędziły do kin, aby zobaczyć JĄ, dziewczynę, którą nazywano "ideałem". I nawet jeśli filmografia Marilyn dziś wydaje się być uboga, niezależnie od jakości filmów, w jakich grała, oglądamy je tylko po to, by ujrzeć ją na ekranie. W latach pięćdziesiątych także wszystko robiło się "dla niej". Wygląda na to, że nic się nie zmieniło.