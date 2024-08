Aktorkę zdiagnozowano po latach. Była dzieckiem i cierpiała, kręcąc serial

Melissa Gilbert, znana z serialu "Domek na prerii", wyjawiła w rozmowie z "People", że zmaga się z rzadką chorobą neurologiczną - mizofonią. Problemy aktorki zaczęły się już w dzieciństwie, kiedy to codzienne dźwięki, takie jak odgłosy żucia czy oklasków, wywoływały u niej gniew. - To była naprawdę ciemna i trudna część mojego dzieciństwa - wspomina Gilbert. Jej stan doprowadzał do niezrozumienia i izolacji, ponieważ długo nie wiedziała, co jest przyczyną jej problemów.