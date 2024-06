Tylko u nas! "Domek na prerii": tajemnice z planu wyszły po latach. Jedna anegdota przyprawia o dreszcze

- Na planie serialu robiono rzeczy, które dziś by nie przeszły. Jest taka scena, kiedy kobiety idą do miasta, zostawiając dzieci ze swoimi mężami. Michael Landon chciał, żeby mała Grace nie czuła się dobrze, gdy on się nią zajmuje. Wrzucili pieprz do mojej owsianki, żebym zaczęła płakać. Dziś nikt by się na to nie zgodził. Wiele osób mówi, że to było okropne - wyznała przed kamerami WP Wendi Turnbaugh, która miała wówczas 3 lata.