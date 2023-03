Aktorzy "Johna Wicka 4" o tajnikach produkcji. W jednej scenie coś się nie zgadza

Shamier: Uniwersum Johna Wicka ma swój własny styl. Gun-fu. Jedyny w swoim rodzaju. Chad ma też wyjątkowe podejście do kręcenia scen akcji, bo kręci je w dalekim planie, a to znaczy, że musisz mieć niesamowitą wytrzymałość, by nadążyć za tym, co dzieje się w danej scenie i nakręcić całą sekwencję od początku do końca bez wzięcia oddechu w trakcie cięcia. Może tylko ja tak miałem, bo jestem nowy, ale Chad po nakręceniu sceny brał mnie do monitorów i w zwolnionym tempie odtwarzał sceny, po czym rzucał takie krótkie: "ok", "można lepiej". Stoję zziajany, spocony i wykończony tempem, a on mówi, że mogę to zrobić lepiej.