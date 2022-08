Awaria systemu zdrowia. Serialowe lekarstwo dla duszy aplikuje serwis CANAL+ online

Angielski tytuł serialu, którego druga część właśnie trafiła do serwisu CANAL+ online, to "Transplant", czyli po polsku "Przeszczep". Bashir jest tytułowym "przeszczepem". Bohater pochodzi z kraju dotkniętego wojną i cierpi na zespół stresu pourazowego. Jego rodzice nie żyją, a on ma pod opieką nastoletnią siostrę. Jest uchodźcą i muzułmaninem, przez co spotyka się z uprzedzeniami i niechęcią pacjentów.