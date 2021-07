Bam Margera: używki i życie na krawędzi zostawiły w nim ślad. Dziś trudno go rozpoznać

"Ostatnia rzecz, jakiej bym chciał, to sprawa w sądzie" - mówił, dodając, że po tej aferze pojawiły się u niego myśli samobójcze. Kontrakt został zerwany, Margera trafił na odwyk (później twierdził, że został do tego zmuszony przez ekipę "Jackass", która go "torturowała"), a niedługo potem wyznał, że zdiagnozowano u niego maniakalną chorobę afektywną dwubiegunową. Nie krył żalu do producentów – uważał, że wykluczenie go z udziału w filmie było podłe i poczuł się zdradzony, ponieważ od dekady starał się, by ten film powstał i był swego rodzaju hołdem dla zmarłego Ryana Dunna.