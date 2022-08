Bardzo krwawa podróż. Czym zaskoczył mnie "Bullet Train" w reż. Davida Leitcha? [recenzja]

Scenariusz tego filmu byłby iście makabryczny, gdyby nie liczne, momentami absurdalne kontrasty. Trudno bowiem patrzeć na brutalne sceny z powagą, kiedy rozgrywają się w różowym wagonie, wypełnionym maskotkami z japońskich kreskówek, w którym rozbrzmiewają słodkie, dziecięce melodie. Mało poważni są także sami bohaterowie tej opowieści. Wcielający się w Biedronkę Pitt zadbał o to, żeby jego postać stała się karykaturą przestępcy. Rozdygotany emocjonalnie Ladybug co i rusz cytuje fragmenty poradników psychologicznych, a do tego jego zdumiewające szczęście jest wprost proporcjonalne do poziomu naiwności.