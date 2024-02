Bartłomiej Sienkiewicz nie ma spokoju. Dostał kolejny list w sprawie tantiem

Polska powinna była już dawno zmienić prawo autorskie tak, żeby twórcy partycypowali w zyskach serwisów streamingowych, które eksploatują ich dzieła. Miała na to czas do czerwca 2021 r. Ponieważ jednak tak się nie stało, to za każdy dzień zwłoki Komsja Europejska nalicza nam karę prawie 14 tys. euro, co daje już łączną kwotę ponad 13 mln euro.