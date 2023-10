Beyoncé i Solange w Arte.tv. Historia największej gwiazdy muzyki pop i jej utalentowanej siostry

Dokument Arte.tv to dużo więcej niż pokazanie źródeł sukcesu Beyoncé. To także opowieść o Południu USA, o rasizmie i Ku Klux Klanie. To opowieść o walce o prawa obywatelskie i ruchu Black Lives Matter. To wreszcie opowieść o czarnych głosach, fryzurach afro, hip hopie, R&B i brzmieniu wytwórni Motown. Dla miłośniczek i miłośników muzyki, historii i wielbicieli Beyoncé i Solange to pozycja obowiązkowa.