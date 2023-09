"Biedne istoty". Orgia za orgią. Film tylko dla dorosłych

Bella Baxter (Emma Stone) jest czystą kreacją. Na swojego stwórcę (Willem Dafoe) mówi God (Bóg). Chłonie rzeczywistość pełnymi garściami. Niczym dziecko bez żadnych filtrów przyjmuje to, co daje jej otoczenie, przekraczając społeczne normy. Zdolna do samodzielnego rozumowania nie chce dać się zamknąć w złotej klatce. I choć God oferuje jej męża, jednego ze swoich studentów, ona decyduje się wyruszyć w nieznane z adwokatem sporządzającym przedmałżeński kontrakt.