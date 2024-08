Bilety wyprzedane. "Wciska w fotel od pierwszej do ostatniej minuty"

16 sierpnia do kin trafił "Obcy: Romulus". Jest to już siódmy z kolei film w jednym z najsłynniejszych filmowych cyklów w historii, a dziewiąty, jeśli liczymy dwa crossovery. Seria jest nie tylko długowieczna. Wciąż potrafi pozytywnie zaskoczyć. "Romulus" zbiera świetne recenzje i wszystko wskazuje na to, że w kinach stanie się hitem.