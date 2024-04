Tłumy w kinach. Widzowie znów oszaleli na jego punkcie

Cóż można napisać o produkcji, która jest tak dobrze wszystkim znana? Może to, że została zrealizowana przed 45 laty, uświadamia nam, że w wielu gatunkach filmowych twórcy dawno doszli już do ściany i nie są w stanie wymyślić i nakręcić lepszych filmów. Co ciekawe, zwłaszcza w gatunkach powiązanych z science-fiction.