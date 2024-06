Stary, ale jary. Po 37 latach znów stał się przebojem

"Predator" rządzi na platformie Disney+

Niespodziewanie bardzo duży sukces odniósł natomiast prequel kultowego filmu pt. "Predator: Prey". Produkcja z 2022 roku cieszyła się ogromną popularnością na platformie Disney+, a na portalu Rottentomatoes zebrała aż 94 proc. pozytywnych recenzji i 74 proc. pozytywnych ocen widzów. Nicolas Delgadillo z "Discussing Film" napisał: "'Prey' to pierwsza kontynuacja 'Predatora', która warta jest ponownego obejrzenia. To bez wątpienia najbardziej inspirująca i emocjonująca część serii od czasu, gdy Arnold po raz pierwszy wszedł do tej dżungli".