Branża kultury tonie w długach. W najgorszej sytuacji są kina

Jednak branża kultury jeszcze długo będzie odczuwać skutki przymusowego zamknięcia. Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że zadłużenie kin wzrosło z 182,5 tys. zł w marcu 2020 r. do 298 tys. zł w marcu tego roku. To aż 63 proc. więcej, co daje najwyższy dług spośród sektora kultury.