Pierwszy raz w historii. Choremu aktorowi odebrano "nagrodę"

Warto zauważyć, że w ponad 40-letniej historii Golden Raspberry Award po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której członkowie kapituły odwołali swój werdykt. Mamy więc do czynienia z sytuacją bez precedensu. W oświadczeniu tak to uzasadnili: "Jeśli czyjś stan zdrowia jest czynnikiem wpływającym na podejmowanie decyzji, uznajemy, że nie należy przyznawać Złotej Maliny".