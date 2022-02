Shelley Duvall skrzywdzili najbardziej. W końcu przyznali się do błędu

Członkowie Golden Raspberry Award poważnie zastanawiali się jednak nad cofnięciem nominacji dla Shelley Duvall. Ale nie dlatego, że uznali, że jej rola nie była zła. "Jej kreacja pozostaje przeraźliwie histeryczna. Znając jednak przeszłość i sposób, w jaki Stanley Kubrick ją traktował, uważam, że popełniliśmy błąd, przyznając jej nominację. Wiemy, że Kubrick doprowadzał ją na planie zdjęciowym na skraj szaleństwa z powodu swojego despotycznego i ordynarnego zachowania, za co został później nazwany (nie przez wszystkich) geniuszem. Właściwie zmusił ją do takiego występu i to on ponosi pełną odpowiedzialność".