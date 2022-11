Czarny telefon - recenzja Blu-ray od Galapagos

W filmie Derricksona realia Ameryki lat 70. są oddane bezbłędnie, trudne relacje panujące w rodzinie głównego bohatera przekonujące, a kreacje młodych aktorów w większości przypadków to złoto - ze szczególnym naciskiem na 13-letnią Madeleine McGraw wcielającą się w siostrę głównego bohatera. Do tego dochodzi przygnębiający nastrój i atmosfera paranoi udzielająca się mieszkańcom przedmieść. Na tym poziomie "Czarny telefon" to porządnie zrealizowane coming of age podszyty kinem grozy.