Duży niepokój przed premierą. Dobre recenzje mogą nie wystarczyć

Trzeba w tym miejscu dodać, że ze względu na podział wpływów ze sprzedaży biletów pomiędzy różne podmioty zaangażowane w dystrybucję filmu, do wytwórni czy też producentów trafia jedynie 30-40 proc. pieniędzy z kinowego utargu. A to oznacza, że w przypadku takiego filmu jak "Diuna", zysk może się pojawić dopiero po przekroczeniu w kinach pułapu 400 mln dol. wpływów. Przed ekranizacją powieści Franka Herberta droga do finansowego sukcesu wciąż jeszcze daleka.