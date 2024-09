"Dwie siostry" jadą do Ukrainy ratować ojca. Finał?

Reżyser najgorszego polskiego filmu, czyli "Kac Wawa" (ciągnąć się to za nim będzie jak klątwa), sięga po historię sióstr, które decydują się pojechać razem po ojca, który jako wolontariusz trafił do szpitala w Charkowie. Jaśmina (Karolina Rzepa), zbuntowane dziecko new age, jest w tacie zakochana i dla niej sytuacja jest jasna. Trzeba go ratować i już. Małgorzata (Diana Zamojska) ma do ojca żal za wydarzenia z przeszłości i wcale taka przekonana do misji nie jest, co da wyraz kilkukrotnie w trakcie tej podróży. Gdy dziewczyny przekraczają granice Polski i Ukrainy, widzą zaledwie echa wojny. Najpierw to spalony, rosyjski czołg, potem, wraz z kobietą, której oferują pomoc, widzą zniszczone bombardowaniami miasto. Przez chwile jest im smutno, ale szybko z powrotem skupiają się na sobie. I tak niemal przez cały czas.