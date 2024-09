Prosto do piekła. Wstrząsający film z Cezarym Pazurą

Chłopcy bawią się czołgami, a cierpią kobiety i dzieci. "Ludzie" to film niezwykle brutalny, graniczący wręcz z przesadą, z porno-przemocą, która traumatyzuje widzów. Pojawiający się w początkowych scenach Cezary Pazura jeszcze nigdy nie miał takiej roli w swojej karierze. Ale dla wszystkich aktorów z obsady to było doświadczenie, jakiego nie można do niczego porównać. Nie wyobrażam sobie, jak pracować z małą dziewczynką, która ma zagrać scenę, w której, bojąc się zgwałcenia przez rosyjskich żołnierzy, przystawia sobie karabin do gardła. Ten film zabiera wszystkich na granicę wytrzymałości. Pytanie tylko, czy tej granicy nie przekracza. Ślesicki stawia widzów w beznadziejnej sytuacji. Ta potworna przemoc może widzów odrzucać i oburzać, i może wydawać się, że reżyser kompletnie odleciał - pokazując nawet sceny, w których Rosjanie defekują na łóżka swoich ofiar czy pokazując traumę niewidomych dzieci, które uciekają przed kulami. Ale patrzy się na ten film inaczej, gdy jedna z aktorek opowiada wprost, że pochodzi z okolic Buczy. I chciała dostać właśnie taką szansę, by móc wyrzucić z siebie wszystkie okrutne historie, które nazbierały się w niej w ostatnich latach.