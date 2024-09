"Pod wulkanem". Ukraińcy spotkali roześmianych Rosjan w hotelowej restauracji. Wybuch był kwestią czasu

Rodzina zostaje z niczym. Ich lot jest odwołany i nie wiedzą, czy w ogóle będą mogli wrócić do kraju. Do czego wrócą, skoro słyszą, że kolejne miasta są bombardowane? Ich jedynym łącznikiem z prawdziwą rzeczywistością Ukraińców są telefony. Młodziutka Anastasiya dowiaduje się o codziennym życiu jej kolegów i koleżanek, wpatrując się non stop w ekran. Od jednej z koleżanek słyszy, że powinna pokazywać Teneryfę i siebie na wakacjach, skoro już na nich jest. Dla dziewczyny to niepojęte. Co robić? Jak funkcjonować? Cieszyć się atrakcjami Teneryfy, gdy tam dzieje się koszmar?