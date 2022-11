"Dziwny świat". Czy Polakom taki film jest potrzebny? "Chcemy opowiadać nie tylko dla siebie"

Bo jeśli stworzysz wiarygodny świat i atrakcyjne postaci, to możesz opowiedzieć, co tylko chcesz, co przyjdzie ci do głowy. Cokolwiek. Qui Nguyen, nasz scenarzysta, który, zanim dołączył do zespołu przy "Rayi i ostatnim smoku", do tamtej pory robił filmy fabularne. I choć to niesamowicie utalentowany i doświadczony facet, musiał przejść przyśpieszony kurs, bo zupełnie inaczej pisze się animacje. Ale poradził sobie wyśmienicie.