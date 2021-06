Fenomen ze "Stranger Things" w polskim filmie. Przekonał go... głos reżyserki

Mówiła, że dostanę nagrody i pojadę na premierę na festiwal do Wenecji. Nie wiem, jak ona to przewidziała, ale zaczynam się bać, że jest wiedźmą, bo wszystko, co nam wieszczyła, sprawdza się! (śmiech) Wtedy jednak pozostawałem nie do końca przekonany. Niepewność brała się z mojego podejścia do pracy - muszę wiedzieć dokładnie, w co się pakuję. A kiedy chodziło o główną rolę, co zawsze wiąże się z ogromną odpowiedzialnością aktora, musiałem znać jak najwięcej detali, których ona nie była w stanie mi dać.