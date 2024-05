Festiwalu nie ma przez film o aborcji? "Nie zamierzamy odpuścić"

Co się stało? Jedni mówią: "to przez film o aborcji", inni - "to konkurencja między sponsorami". Wirtualna Polska postanowiła sprawdzić u źródła. I zapytać obie strony. Lubelska edycja festiwalu odbywała się w Centrum Spotkania Kultur, którego organizatorem jest lubelski samorząd wojewódzki, od dawna zdominowany - co w tej sprawie może mieć znaczenie - przez PiS.