Karolina Domagalska: "Aborcja w Polsce jest bardzo samotnym doświadczeniem"

Tak! Ale tu nie chodzi o ignorancję. To działa w taki sposób, że jak kobieta jest w niechcianej ciąży, to zrobi wszystko, żeby zrobić aborcję. I nie interesuje jej, czy to jest legalne, czy nie, chce tylko wiedzieć, co jest skuteczne. Dopiero później może się zastanawiać nad innymi kwestiami. Stąd też podejście Aborcyjnego Dream Teamu, który ma w nosie to, co mówią i robią politycy. Przez 30 lat nie zrobili nic, a my w niechciane ciąże zachodzimy, chcemy je przerywać i robimy to. No bo dokąd nas te spory i to lobbowanie zaprowadziło do tej pory? Zawsze ktoś przehandluje te prawa kobiet, nawet nie mamy pojęcia, kiedy i za co.