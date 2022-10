Na seansach ludzie mdleli i uciekali. Szokujący film o aborcji

Ta historia wydarzyła się naprawdę. I to nie tylko noblistce Annie Ernaux, ale zapewne tysiącom kobiet we Francji w latach 60., jak i milionom na całym świecie po dziś dzień. "Zdarzyło się" to wstrząsający film o desperackiej próbie dostępu do aborcji. Nic dziwnego, że widzowie już na pierwszych festiwalowych seansach mdleli lub wybiegali z kin.