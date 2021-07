38 lat temu ta śmierć wstrząsnęła Polską. Nie da się o niej zapomnieć

Pomiędzy "Ostatnią rodziną" a "Żeby nie było śladów" miałem w ręku 27 różnych projektów, w których widziałem potencjał na następny film. To były przeróżne rzeczy - tak ze względu na gatunek, jak i na czas, kiedy dzieje się akcja. To, że zdarzyły mi się z rzędu "Ostatnia rodzina", "Król" i teraz "Żeby nie było śladów", to zatem do pewnego stopnia zbieg okoliczności, a nie przemyślana strategia konsekwentnego realizowania kina historycznego. Po prostu tak to się ułożyło.