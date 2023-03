Historyczna gala Oscarów. Aktor swoją przemową doprowadził wszystkich do łez

To wielki sukces, zważając na to, że film Daniela Kwana i Daniela Scheinerta został zrealizowany za ok. 25 mln dol., a w kinowym box office osiągnął wynik ponad 108 mln dol. wpływów, czym pobił rekord produkcji ze studia A24, które w ostatnich latach słynie z ambitnych, niezależnych filmów np. "Ex Machina", "Dziedzictwo: Hereditary" czy "Moonlight".