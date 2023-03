Oscary 2023. Polska ekipa na szampańskim dywanie. Światowo?

Tegoroczne, 95. rozdanie Oscarów rozpoczęło się w dość wyjątkowy sposób. Zamiast czerwonego dywanu na znamienitych gości czekał dywan w kolorze szampana. Jimmy Kimmel zażartował, że to dlatego, by nie było widać "śladów krwawych walk". Czyżby nawiązywał do skandalu z ubiegłego roku, o którym myślą wszyscy?