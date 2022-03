Will Smith opublikował oświadczenie. "Moje zachowanie było nieakceptowalne"

W trakcie wręczania Oscarów 2022 na scenie w Dolby Theatre doszło do skandalicznej sytuacji. Chris Rock miał wręczyć nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego, ale zanim przeszedł do rzeczy, pozwolił sobie na kilka dowcipów w swoim stylu. Powiedział m.in., że nie może doczekać się, by zobaczyć Jadę Pinkett Smith (żonę Willa Smitha) w wymyślonej przez siebie na potrzeby żartu produkcji "GI Jane 2". Żart oparł na fakcie, że aktorka, podobnie jak Demi Moore w oryginalnym filmie, aktualnie ma łysą głowę, co jest wynikiem choroby. Jada zmaga się z łysieniem plackowatym, o którym otwarcie mówiła w mediach.