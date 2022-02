Hity walentynek. Patryk Vega i turecki przebój Netfliksa

Walentynkowy okres podreperował trochę budżet filmu "Miłość, seks & pandemia", to trzeba przyznać, ale ostatecznie "nie wygrzebał" go z kłopotów. Można nawet stwierdzić, że frekwencyjna klęską stała się już faktem. W ciągu dziesięciu dni wyświetlania najnowsza produkcja Vegi zgromadziła bowiem w kinach zaledwie 213,8 tys. widzów, co oznacza, że jej widownia wciąż jest mniejsza od wyniku osiągniętego podczas premierowego weekendu przez "Dziewczyny z Dubaju". Słowa reżysera na temat filmu Marii Sadowskiej są najlepszym komentarzem do sytuacji, w jakiej znajduje się "Miłość, seks & pandemia": "Wynik otwarcia akurat był słaby, ludzie nie potrafią komunikować otwarcia. […]. Oczywiście na bezrybiu każdy się cieszy i z takiego wyniku. To nie jest sukces komercyjny, bo ten film nie zarobił pieniędzy".