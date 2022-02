Kolejny polski hit Netfliksa. "Pod wiatr" stał się przebojem na całym świecie

I dokładnie tak, jak w słynnym filmie "Dirty Dancing", znanym wcześnie jako "Wirujący seks", rodzi się pomiędzy bohaterami zakazana miłość, nieakceptowana przez ojca dziewczyny. Patrick Swayze wprowadzał Jennifer Grey w świat zmysłowego tańca w rytmie przebojowego "(I've Had) The Time of My Life". Bohater "Pod wiatr", też instruktor, tyle, że kiteserfingu, ma znacznie trudniejsze zadanie, bo towarzyszą mu może i dobre, ale strasznie smętne piosenki Bitaminy.