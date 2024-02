Jacek Bromski rządził 28 lat. "Poczuł się księciem, zgubiła go pycha"

- Bromski utracił po prostu to, co trzymało go u władzy, czyli możliwość lobbowania u polityków, więc został odsunięty przez swoje środowisko. Bowiem jeśli ta branża potrafi się wokół czegoś skupić, to są to właśnie pieniądze. A skoro Jacek Bromski ich już załatwić nie może, to szybko mu podziękowano - ocenia nasz rozmówca z branży filmowej.