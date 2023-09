Skierował list otwarty do Ziobry. "Skandal" i "hańba"

Bromski zastanawia się, kto powiedział Ziobrze, że ma "moralne prawo do publicznego formułowania takich osądów?". "Wydaje się, że pańskie niczym nieuzasadnione dobre samopoczucie powoduje, że nie czuje pan żadnych hamulców. Jeśli chodzi o kompromitację Polski w oczach międzynarodowej opinii publicznej, to nikt w historii naszej demokratycznej ojczyzny nie dokonał tak wiele, jak pan. Powinien pan wreszcie to sobie uświadomić i tego powinien się pan wstydzić, choć wydaje mi się, że takiego poczucia chyba panu brak w sposób naturalny" - stwierdził.