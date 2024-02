Jacek Bromski odchodzi ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich. "Nigdy nie doświadczyłem takiej skali intryg"

"Pragnę Was zawiadomić, a czynię to z przykrością, że postanowiłem ustąpić z funkcji prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich przed końcem mojej kadencji. Powodów jest kilka, przede wszystkim abstrakcyjna polityka rozbijania środowiska filmowego, atmosfera pomówień, muszę przyznać, bardzo przykra i zniechęcająca, a także wykreowana sytuacja, jakobym to ja był przeszkodą na drodze do osiągniecia celu, jakim są tantiemy z Internetu" - napisał reżyser.