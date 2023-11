Filmowcy pozywają polski rząd. Domagają się ogromnego odszkodowania

Co ciekawe, organizacje zrzeszające twórców filmowych toczą z rządem jeszcze jeden spór. Dotyczy in braku tantiem od udostępniania produkcji w streamingu – są on wypłacane tylko za emisję telewizyjną czy kinową filmów czy wydanie ich na płytach DVD. Ustawa wprowadzająca tantiemy dot. udostępniania produkcji w internecie została przygotowana przez resort kultury w ub.r., ale ostatecznie nie została przyjęta przez rząd. Zdaniem filmowców powodem tego stanu rzeczy jest lobbing wielkich koncernów streamingowych. W tej sprawie SFP także chce pozwać Skarb Państwa, ale na razie nie zostało to zrealizowane.