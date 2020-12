"Jak najdalej stąd": Piotr Domalewski znowu zgarnie Złote Lwy? Wiele na to wskazuje

Tegoroczna edycja gdyńskiego festiwalu powoli dobiega końca. Niestety zabrakło na niej widzów oraz kluczowych produkcji ubiegających się o nagrody , m.in. polskiego kandydata do Oscara "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej czy docenionego za granicą filmu Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter".

Zresztą pomysł na "Jak najdalej stąd" wywodzi się z prawdziwej historii zasłyszanej na planie zdjęciowym "Cichej nocy". Oto niespełna 18-letnia Ola dowiaduje się, że jej ojciec pracujący w Irlandii zginął w tragicznym wypadku. Matka, nieznająca języka angielskiego, wysyła ją, aby sprowadziła do kraju ciało nieboszczyka. Przeprawa zbuntowanej dziewczyny jest dla niej mocną lekcją dorosłości.

Nie bez przyczyny Domalewski po raz kolejny porusza temat emigracji. W końcu Polacy po wejściu do Unii Europejskiej tłumnie zasilili zagraniczne rynki pracy, z czego wielu z nich pozostawiło w kraju swoje dzieci. Postać Oli jest uosobieniem eurosieroty, która we wczesnym wieku musiała stać się nad wyraz dorosła i odpowiedzialna. Przez lata narastał w niej gniew wobec rodzica, który skazał ją na taki los. Teraz dostaje szansę spojrzeć na ojca w inny sposób i zrozumieć, że miał on własne bolączki, plany i marzenia