Najsmutniejsza edycja festiwalu w Gdyni. Nikt nie chce oglądać "Krzyżaków"

Sektor kultury dotkliwie odczuł skutki pandemii. Zamknięte teatry, kina, opery, muzea przyniosły ogromne straty i brak środków do życia dla części pracowników. Branża filmowa najszybciej zaczęła szukać alternatywnych rozwiązań. Platformy VOD otworzyły drogę do organizowania premier online oraz organizacji większych wydarzeń filmowych.

Czarny rok dla światowego kina. Przez pandemię nie ma co oglądać

Trudno jednak mieć o to pretensje do organizatorów Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ponad rok pracowali nad nową formą festiwalu po to, aby na kilka tygodni przed jego startem dowiedzieć się o ponownym pełnym zamknięciu kin. Umowy licencyjne z dystrybutorami zakładały ograniczoną ilość dostępów do seansów online. Choć podkreślano, że przez ten zapis nie jest możliwe zaprezentowanie filmów zwykłym widzom, ci, którzy mogą skorzystać z oferty 45. FPFF, wcale nie są nią zainteresowani.