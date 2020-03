Juliusz Machulski: PiS popierają ludzie niedoinformowani albo źli. Trzeciej opcji nie ma

Juliusz Machulski w najnowszym wywiadzie nie kryje żalu, że TVP "fałszuje rzeczywistość", i że nie da się już z nią współpracować. Opowiedział także o kulisach kontrowersyjnej decyzji ministra kultury, wpływającej na działanie wielu polskich filmowców.

Kilka miesięcy temu Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Studio Filmowe KADR, Tor, Studia Filmowe ZEBRA i Studio Miniatur Filmowych i Studia Filmowego KRONIKA zostały zjednoczone w jednej instytucji na wniosek ministra Piotra Glińskiego . ZEBRA została założona w 1988 r. przez Juliusza Machulskiego , który w rozmowie z Arturem Zaborskim dla "Przeglądu" powiedział: "Teraz, kiedy PiS zlikwidował studia filmowe, będę miał więcej czasu dla siebie . Prowadzenie Studia Zebra zajmowało mi dużo czasu. Żałuję, że nie da się współpracować z TVP, która fałszuje rzeczywistość , a jeszcze niedawno co roku robiłem Teatry Telewizyjne według własnych scenariuszy".

Machulski podkreśla, że jego studio nie wymagało dodatkowego finansowania, bo pieniądze "pochodzące z licencji starych filmów zapewniały w wypadku Zebry roczne utrzymanie studia. Nie musieliśmy tych funduszy szukać na mieście. A co najważniejsze nie dostawaliśmy żadnych pieniędzy z budżetu państwa. Utrzymywaliśmy się sami."

- Skoro nie trzeba było na was łożyć z podatków, to skąd likwidacja? – pyta Zaborski.

- Znam tylko plotki, że po tym, jak studio Kadr sprzedało licencje filmów nie TVP tylko stacji prywatnej, która więcej za nie oferowała – a mieli do tego wszelkie prawo i działali dla dobra firmy – tak rozwścieczyło prezesa Kurskiego że poskarżył się ministrowi Glińskiemu. I Gliński ze swoim sztabem wymyślili, by połączyć wszystkie studia w jedno całkowicie zależne od ministra kultury, żeby taka "samowolka" się więcej nie powtórzyła. A być może to była kropla, która przepełniła czarę, bo studia zawsze były solą w oku środowiskowej konkurencji, która przy każdym rządzie skarżyła się na nas kolejnym ministrom kultury? – odparł Machulski.