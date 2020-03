"Mały Zgon": mroczna i zabawna komedia kryminalna od Juliusza Machulskiego

Juliusz Machulski chciał stworzyć polskie "Fargo". "Małemu Zgonowi" daleko do amerykańskiego hitu, ale broni się aktorstwem i wartką akcją.

Fabuła opiera się na dobrze znanym komediowym zabiegu – dwóch identycznie wyglądających mężczyzn zamienia się przez przypadek miejscami. W "Małym Zgonie" Marek i Ryszard (tu w podwójnej roli Piotr Grabowski), poza wyglądem, różnią się wszystkim. Pierwszy był kiedyś członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, a teraz jest świadkiem koronnym, ukrywającym się na odludziu wraz z rodziną, na której dawno przestało mu zależeć, drugi to uzależniony od hazardu dyrektor więzienia, który trwoni budżet placówki na swój nałóg. Pierwszy to bezwzględny twardziel, który nie okazuje żadnych emocji, drugi to wystraszony, nieco gapowaty mężczyzna, który nadal mieszka ze swoją matką alkoholiczką. Ich zamiana sprawia, że światy obu wywracają się do góry nogami.