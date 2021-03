Kaczynski. Nazwisko, na dźwięk którego Amerykanie dostają dreszczy

Zastanawia się, jak to jest możliwe, że przez tyle lat udało się mu funkcjonować poza zasięgiem FBI, a jego manifest trafił na łamy największych amerykańskich publikacji. W przeciwieństwie do "Manhunt: Unabomber", serialu Netflixa, Stone koncentruje się na postaci Kaczynskiego i zaprasza nas na przedziwną wyprawę do jego chatki w lasach Montany.