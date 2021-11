Katarzyna Warnke i Dawid Ogrodnik jako migranci. Aktorzy wystąpili w poruszającej kampanii

Co, gdyby role się odwróciły? I to polscy migranci szukali schronienia i pomocy za granicą? To wcale nie taki niemożliwy scenariusz, który zresztą nie raz się już realizował. Polacy wciąż migrują do innych krajów za pracą, za chlebem, w nadziei na start lepszego życia. Katarzyna Warnke i Dawid Ogrodnik wcielili się właśnie w rolę współczesnej rodziny potrzebującej pomocy i wystąpili w poruszającym krótkim spocie, do którego muzykę napisał Baasch.