Magia ekranu w najlepszym wydaniu. Kino dla wielbicieli kina tylko w CANAL+ online

"Wieloryb" dla tych, którzy szukają w kinie czegoś więcej

Ciężar emocji, jakie przeżywają bohaterowie filmu, jest co najmniej zbliżony do wagi głównego bohatera. Film "Wieloryb" ogląda się w skupieniu. Sfery fizycznych ułomności Charliego nie da ani pominąć, ani przejść nad nimi do porządku dziennego. Ma problemy, by się schylić, wstać z kanapy, niemiłosiernie się poci i nie dba ani o siebie, ani o mieszkanie. To zdecydowanie nie jest miłe kino do oglądania podczas chmurnego letniego wieczoru. "Wieloryb" jest dla tych, którzy szukają w kinie refleksji, olśnień i tematów do dyskusji. Ale do tego reżyser Aronofsky, twórca m.in. filmów "Requiem dla snu", "Pi" czy "Czarny łabędź" już zdążył nas przyzwyczaić.